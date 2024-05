Scontro auto-moto fra Arco e Dro: ferito un uomo di 64 anni

TRENTO. Un motociclista di 64 anni è rimasto ferito dopo uno scontro tra la sua moto e un'auto. L'incidente si verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 8 maggio, in località Moletta, tra Arco e Dro, lungo la statale 45 bis Gardesana occidentale.

Sul posto la polizia locale, il personale sanitario, intervenuto anche con l'elicottero di Trentino Emergenza, e i vigili del fuoco volontari.

Il ferito, rimasto cosciente, è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il traffico sulla Gardesana occidentale è rimasto a lungo paralizzato a causa dell'incidente e degli interventi di soccorso.

In un altro incidente, avvenuto poco prima delle 14, a Cembra, è rimasta ferita una ragazza di sedici anni, che è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Cavalese.

A Trento, una donna di 92 anni è stata investita in via Pedrotti, verso le 17.15: l'ambulanza l'ha trasportata all'ospedale Santa Chiara in codice rosso.