Incendio a Campione del Garda, al lavoro i vigili del fuoco di Riva

TRENTO. I vigili del fuoco di Riva del Garda sono intervenuti questa mattina, 1° marzo, verso le 10, a Campione del Garda (Brescia), per un allarme incendio in un'abitazione.

L'intervento nella cittadina al confine con il Trentino ha visto all'opera autopompa, piattaforma aerea e altri mezzi. Il personale si è impegnato anche in una ricerca su tutto l'edificio per verificare l'eventuale presenza di persone, che era stata segnalata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Tutta via, l'incendio ha distrutto un appartamento al piano terra.

L'intervento dei pompieri di Riva è avvenuto a supporto del distaccamento vigili del fuoco di Salò, giunto poco dopo sul posto.

Al momento non sono note le cause, sulle quali sono in corso indagini. Sul posto sono intevenuti l'ambulanza, i volontari del Garda e i carabinieri del radiomobile di Salò.