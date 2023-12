Schianto nella notte a Riva: un 35enne ricoverato in codice rosso

TRENTO. Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, in seguito alle lesioni che ha riportato in un incidente avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, a Riva.

È accaduto poco dopo le 2.30, nei pressi della rotatoria di via Grez. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Particolarmente violento lo schianto contro il muro di recinzione di un complesso residenziale che si trova accanto alla rotatoria. Stando alle prime informazioni, nell'episodio non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Poco dopo il forte botto nella notte, è scattato l'allarme e sul posto sono giunti il personale sanitario con l'ambulanza, i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda e i carabinieri.

Data la gravità dei traumi riportati dall'automobilista, si è alzata in volo anche l'eliambulanza di Trentino Emergenzan che è atterrata al campo sportivo, con il supporto a terra dei vigili del fuoco.

Dopo il trasbordo, il ferito è stato dunque elitrasportato a Trento, dove è stato accolto in ospedale in codice rosso: avrebbe riportato conseguenze gravi, ma per fortuna non particolarmente critiche per quanto riguarda il pronostico vitale.

[foto: vigili del fuoco volontari di Riva del Garda]