Sono madre e figlia le donne investite da un pick-up ad Arco: ottantenne in rianimazione

TRENTO. Una signora si trova in condizioni gravissime all'ospedale Santa Chiara di Trento, in seguito all'incidente avvenuto ieri pomeriggio, in via Marconi ad Arco.

Due donne, C. S., 57 anni di Arco, e la madre, P. T., 80 anni di Dro, sono state investite sulle strisce pedonali.

La più grave è la madre che pare sia stata travolta dalla macchina. È stata intubata e trasportata in elicottero del 118 al pronto soccorso del Santa Chiara; è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata.

La figlia, invece, ha riportato ferite meno gravi, è rimasta cosciente ed è stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Arco.

È stato dato immediatamente l'allarme e sul posto sono arrivate l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Arco, la polizia locale e l'équipe medica dell'elicottero di Trentino emergenza.

