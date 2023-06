Orso per Arco, la rabbia di FdI: “Problema sempre più grave, le chiacchiere di salotto degli animalisti stanno a zero”

ARCO. “Stamattina gli agenti del corpo forestale della provincia di Trento sono dovuti intervenire ad Arco dopo aver ricevuto diverse segnalazioni relative alla presenza di un orso nel centro del paese - così Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore della regione per il partito, commenta la notizia di qualche ora fa-. Si è anche registrato un contatto ravvicinato con un residente che ha descritto l’orso come spaventato e in cerca di una via di fuga”.

“Questa è, purtroppo, l’ennesima conferma della pericolosità della presenza dei grandi predatori nei pressi dei centri abitati in Trentino e in Alto Adige, adesso anche fra le case. Al di là delle responsabilità e delle cause di questa situazione – continua Urzì - ora è fondamentale agire subito”.



Un orso che gira tranquillamente tra le case di Arco. È successo oggi, 13 giugno, intorno alle ore 6. Il plantigrado è stato fotografato tra via Venezia e via Narzelle.



”Non possiamo attendere un’altra tragedia come quella accaduta ad Andrea Papi: a livello provinciale abbiamo chiesto, subito dopo l’uccisione del giovane della Val di Sole, l’attivazione di un tavolo di coalizione per trasferire nel cuore della Provincia le richieste della popolazione e delle istituzioni che possono offrire un intervento immediato, di prevenzione. Di certo deve essere attivato immediatamente il grande piano per la gestione degli orsi. Le chiacchiere – e conclude - degli animalisti da salotto stanno a zero. La priorità è non far rischiare la vita alle persone. Il tutto è gestibile con l’organizzazione e la determinazione”.