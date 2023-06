Arco: salta lo stop, travolto da un’auto. Il dolore degli amici di Loris Biada

ARCO. Tragedia ieri, 7 giugno, attorno alle 12.30 lungo la Circonvallazione di Arco, dove Loris Biada, 54 anni, in sella alla sua bicicletta è stato travolto e ucciso da un'Alfa Romeo Giulietta che se lo è trovato letteralmente davanti all'improvviso. La vittima, operaio all'Aquafil, ha infatti saltato lo stop di via Narzelle immettendosi sulla strada principale. L'impatto è stato inevitabile e Biada è morto sul colpo.



«Una persona generosa, difficile trovarne così». A parlare è un amico e collega di Loris Biada, il 54enne arcense morto ieri in un terribile incidente sulla circonvallazione. Grande appassionato di motori e di motociclette, molto conosciuto ad Arco e in tutto l'Alto Garda, lavorava da circa 15 anni all'«Aquafil».































Tragedia ad Arco, ciclista muore investito da un'auto Erano le 12.30 circa di mercoledì 7 giugno, quando ad Arco si è verificato un tragico incidente stradale: un ciclista ha perso la vita in seguito a un investimento da parte di una vettura. Sul posto anche l'elicottero di Trentino Emergenza, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani [foto di Stefano Salvi]

Erano in tanti, ad Arco, a conoscerlo, e non solamente per via del suo impiego all'«Aquafil», ambiente dove era stimato: più di 20 anni fa, infatti, aveva gestito ilinsieme alla madre ed era così diventato un volto conosciuto in città. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social: «Ciao Loris, ma perché?» scrive, ad esempio, un amico incredulo per quanto accaduto nella giornata di ieri.