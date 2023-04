Il parroco di Arco sul tentato doppio omicidio: “Le due sorelle aggredite? Non avevano paura, preoccupazione sì”

ARCO. "Con me non hanno manifestato paura. Preoccupazione, questo sì". A parlare è don Francesco Scarin, parroco di Arco, che conosce bene Maria Santonastasio, colpita, assieme alla sorella, con un mattarello dall'ex compagno Gaetano Piro, che si è poi suicidato.



"Erano stato ospitate per qualche giorno nella canonica di Vignole di Arco, si parla di meno di una settimana", dice all'Ansa don Scarin. "Con me - aggiunge - non hanno mai manifestato paura. Maria è stata compagna per anni di Gaetano. Poi si erano staccati perché c'erano delle difficoltà, e lei era tornata al sud, in Campania, per alcuni mesi”.

















Arco, tenta di uccidere l'ex compagna e la sorella di lei a manganellate, poi si toglie la vita Nella notte tra mercoledì 5 aprile e giovedì 6 aprile un uomo di 43 anni, Gaetano Piro, ha aggredito a colpi di manganello due donne di 55 e 56 anni, sorelle tra loro, una delle quali era l'ex compagna. Dopo il duplice tentato omicidio, si è tolto la vita nella sua abitazione. Le due donne, Brigida e Maria Santonastasio, sono ricoverate all'ospedale Santa Chiara di Trento in terapia intensiva, con prognosi riservata. (Foto: Photoshop Professional).

”Era appena rientrata con la sorella, credo per cercare di chiudere questa relazione. Erano arrivate da poco in Trentino, ma non mi sembra di aver colto in loro paura: se avessi colto questo, forse si sarebbero potute tutelare di più".