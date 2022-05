Muore in moto a 22 anni andando al lavoro: la vittima è Matteo Mazzoldi di Nago

TORBOLE. La vittima del drammatico incidente stradale sulla strada del lago di Garda, a Torbole, nella zona della spiaggia delle Lucertole, è Matteo Mazzoldi, giovane di 22 anni che si stava recando al lavoro a Malcesine.

Il motociclista è uscito di strada autonomamente, per cause in via di accertamento, ed è morto sul colpo impattando contro la parete della brevissima galleria di pochi metri, sulla statale della Gardesana. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco volontari dell’Alto Garda e i sanitari, con l’equipe di Rianimazione calata dall’elicottero del Nucleo Vigili del Fuoco, decollato da Trento, che hanno cercato di prestare le prime cure e salvare la vita al centauro, purtroppo senza riuscirci.

La Gardesana è stata chiusa per le operazioni di soccorso, fortissimi i disagi al traffico già molto sostenuto come ogni domenica.

La stagione dei centauri si apre in Trentino nel peggior modo: in soli 10 giorni sono già 5 le vittime di incidenti in motocicletta.

Foto SALVI Riva del Garda