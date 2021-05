Riva del Garda invasa dai turisti: centro e spiagge affollate, pienone nei ristoranti

RIVA DEL GARDA. Riva, sole e zona gialla e subito pieno di turisti. Quello che non è accaduto nello scorso week end - per la timidezza del meteo e dei gitanti alle prese con le nuove regole della "zona gialla" - è accaduto ieri e oggi. Il Garda Trentino e Riva soprattutto hanno accolto la prima "invasione" di turisti di giornata, quel genere di ospiti che un tempo erano guardati quasi con fastidio da buona parte degli altogardesani e che ora sono considerati una vera manna dal cielo.







































































Riva invasa dai turisti Presa d'assalto come ai vecchi tempi. Da mesi non si vedeva così tanta gente in città e sul lago. (Foto Jacopo Salvi)

Il turista di giornata fino a due anni fa era quello che riempiva i parcheggi, ti costringeva alla coda, sgomitava in pista ciclabile e ti faceva fare la fila al tabacchino come al bar o al supermercato.

Certo, faceva lavorare pizzaioli e ristoratori, gelatai e qualche commerciante, ma prima di sera se ne andava per rincasare finché c'è luce. Insomma, quasi un ospite di serie "B" rispetto ai turisti che arrivano, si fermano giorni e notti, mangiano al ristorante e fanno shopping con maggiore disinvoltura. Ma i tempi sono cambiati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Tutti sul lago di Garda, una domenica come ai "vecchi" tempi In molti hanno deciso di andare a Riva e dintorni per passare la loro domenica di relax (Video di Jacopo Salvi)

E vedere la "calata" dei turisti di giornata sul Garda Trentino ieri e oggi ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molta gente che aspettava da tanti mesi di tirare su serrande, aprire celle frigo, apparecchiare tavole.