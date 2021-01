Due anziani trovati morti in casa: il marito si accascia in bagno, lei muore di crepacuore

Tragico ritrovamento ad Arco: unaq coppia di anziani è stata trovata morta in casa.

Insieme sono morti, a distanza di ore se non minuti l’una dall’altro nell’appartamento di via Degasperi, al civico 16, dove vivevano Giuseppe Caproni, 86 anni, e la moglie Silvia Antonia Bratti, originaria di Transacqua nel Primiero, che si avviava a tagliare il traguardo del secolo di vita (avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 2 giugno).

Sono morti praticamente insieme, per cause naturali; prima lui, trovato riverso in bagno; poi lei, rinvenuta senza vita in cucina. Il suo cuore non ha retto al dolore di aver perduto il compagno della sua vita.

A scoprire il dramma è stato poco dopo mezzogiorno un ispettore della Polizia Locale che abita a pochi passa dalla coppia.