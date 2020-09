Ad Arco sarà ballottaggio fra centro-sinistra e centro-destra. Con 3.276 voti (34,40%) il sindaco uscente Alessandro Betta, alla guida della coalizione di centro-sinistra sfiderà al ballottaggio l’avvocato Giacomo Bernardi, arrivato secondo con il 23,50% e 2.238 voti complessivi.

Fuori, per un manciata di voti (78), Chiara Parisi, a capo della coalizione ambientalista, che ha raccolto 2.160 voti (22,68%), ben al di sopra di ogni pronostico e protagonista di un’appassionante sfida per il secondo posto con Bernardi che molti non ritenevano possibile. Solamente quarto l’ex presidente degli artigiani Roberto De Laurentis, espressione della coalizione civico-autonomista che si è fermata al 19,42% (1.849 voti).

Betta va al ballottaggio del prossimo 4 ottobre in vantaggio pur avendo perso circa metà dei consensi rispetto al 2014, quando aveva trionfato con il 69%.