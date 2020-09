Spettacolare manovra dell’elicottero di Trentino Emergenza, questa mattina, a Torbole. I soccorsi erano stati chiamati per un malore a un anziano turista tedesco, e l’elicottero, per accelerare i tempi, cruciali in questi casi, ha depositato il personale di soccorso sul molo mobile galleggiante del Circolo Vela Torbole. Non potendo atterrare, il pilota, con grande abilità, si è limitato a sfiorare il molto, rimanendo sempre in volo a pochi centimetri dalla superficie galleggiante, e consentendo così ai rianimatori di scendere.