La squadra volante della polizia di Riva del Garda ha arrestato un cittadino italiano V. G. del 1972, residente in Trentino, trovato in possesso di 200 grammi di droga.

L’uomo era in sella ad un ciclomotore a Riva e alla vista degli agenti ha tentato di dileguarsi in una via laterale.

Una volta bloccato, durante la perquisizione personale sono stati trovati 160 grammi di cocaina ed alcuni grammi di eroina.

Durante la perquisizione della sua abitazione sono stati rinvenuti ulteriori, 20 grammi di cocaina, bilancini di precisione, sostanze da taglio e denaro contante.