Dopo la chiusura per caduta sassi alle 17 di sabato, oggi è stata riaperta la statale fra Torbole e Riva del Garda sotto il Monte Brione. In mattinata ci sono state le verifiche dell'ufficio geologico della Provincia.



Rimane chiusa, invece, la pista ciclabile. Si tratta di un percorso molto frequentato e anche stamane, nonostante i divieti, ciclsti e pedoni hanno cercato di poter entrare e poter costeggiare il lago, per non dover fare il giro di molti chilometri da Arco. Nei prossimi giorni un vertice deciderà le modalità di un intervento di bonifica più ampio e risolutivo.