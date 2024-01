Polizia locale, lo scorso anno in Trentino 148mila multe per eccesso di velocità

BASELGA DI PINÈ. Baselga di Pinè ha ospitato la 13esima giornata provinciale della Polizia locale, indetta in occasione della festa del patrono del corpo, San Sebastiano. In Trentino - si apprende - sono 17 i corpi di Polizia locale, a cui si aggiungono 24 servizi presso enti locali con almeno un addetto, per un totale di 439 addetti complessivi.



Nel corso del 2023, gli agenti di Polizia locale sul territorio provinciale hanno riscontrato 200mila violazioni (di cui 148mila per superamento dei limiti di velocità), effettuato 862 controlli edilizi, 9.338 controlli di pubblici esercizi e duemila controlli ambientali, oltre a 1.972 ore di educazione stradale nelle scuole.



"In una società in continua evoluzione, che ha ampliato gli ambiti di intervento e la complessità in cui operate, continuate ad essere un importante presidio per la comunità e un punto di contatto autorevole, spesso i primo, tra cittadini e pubblica amministrazione. Crediamo sia importante continuare ad investire sulla formazione e sulla dotazione anche tecnologica dell'intero sistema, affinché possiate continuare a garantire quell'essenziale lavoro sul territorio che vi vede protagonisti anche accanto ai corpi della Protezione Civile trentina sia nella quotidianità sia nel fronteggiare situazione di emergenza", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, rivolgendosi agli agenti presenti.



La Provincia ogni anno trasferisce circa 7,5 milioni di euro ai diversi corpi, a cui si aggiungono 325mila euro per la formazione e 450mila euro per progetti di sicurezza sul territorio cittadino di Trento. Durante la cerimonia sono state conferite le onorificenze al personale di polizia locale che si è distinto per motivi di servizio e conferiti i diplomi di benemerenza ai corpi in segno di riconoscenza per il servizio svolto durante la pandemia.