Autotreno ribaltato sulla Valsugana a Civezzano, disagi per il traffico in direzione Trento

TRENTO. Disagi in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante, questa mattina, sulla Valsugana all'altezza di Civezzano. La statale 47 in direzione Trento è stata temporaneamente chiusa, poco prima dell'alba di questa mattina, martedì 12 settembre, per consentire la rimozione del mezzo pesante a cura dei vigili del fuoco. Poi il flusso veicolare è ripreso, verso le 7.45.

È accaduto all'altezza della cava Corona, poco dopo la località Mochena, dove la statale presenta una curva a destra, per chi arriva da Pergine. Nessuna conseguenza per le persone, ma pesanti effetti sul traffico, data la necessità di intervenire per rimuovere il rimorchio del tir. Non è noto, al momento, se nell'episodio siano stati coinvolti altri veicoli. I vigili del fuoco hanno utilizzato anche l'autogrù, che è stata posizionata sulla strada. Sul posto anche i mezzi di soccorso di Trentino Emergenza e la polizia locale. Dopo l'opera dei pompieri, che hanno rimosso il mezzo e ripristinato le condizioni di fruibilità della carreggiata, il traffico è stato riaperto e verso le 8 si presentava intenso ma quasi regolare, data l'ora di punta e la precedente chiusura. Nel periodo di chiusura della statale, per i mezzi leggeri deviazione sulla strada dei Forti, che collega Civezzano e Cognola, oppure la possibilità di passare da Calceranica, Bosentino e Vigolo per poi scendere a Trento sud. [foto: Viaggiare in Trentino]