Via libera in consiglio provinciale alla mozione per la ciclabile Pergine-Baselga di Piné

TRENTO. Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato con 23 voti favorevoli, sei astenuti e tre non partecipanti al voto una risoluzione di Fratelli d'Italia nell'ambito della discussione sulla comunicazione relativa all'Ice Rink di Piné.

La risoluzione - informa una nota - è stata presentata dalla consigliere Katia Rossato e impegna la giunta provinciale a inserire tra gli interventi sull'altopiano di Piné la pista ciclabile, con priorità per la tratta Pergine-Baselga di Piné.

Sono invece state bocciate a maggioranza le risoluzioni promosse da Alex Martini (gruppo misto), per la redazione di una relazione tecnica sull'impatto attuale e futuro degli impianti costruiti in Trentino in occasione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina, e dal Pd, relativa al percorso che ha portato a rinunciare al nuovo stadio del ghiaccio a Baselga di Piné.