In fiamme i boschi della Panarotta: l’incendio divampato nei pressi di Malga Granda

PANAROTTA. Temperature roventi, siccità prolungata, vento forte in alta quota e sempre più incidenti sul territorio trentino. Se i vigili del fuoco mettono sotto controllo il focolaio sul monte Baldo, un nuovo fronte in Trentino si apre nei boschi della Panarotta.



Nel pomeriggio di oggi (15 luglio) un incendio è divampato non lontano da Malga Granda, a 1500 metri di quota. L'allarme è scattato intorno alle 15 quando del fumo ha cominciato ad alzarsi dal bosco. La colonna di fumo è visibile a distanza.



Immediato l’intervento in forze dei vigili del fuoco della val dei Mocheni e da Levico, con il nucleo elicotteri dei permanenti.