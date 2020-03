Cala il numero giornaliero dei contagiati nella città di Pergine (ieri 1 sola persona, fuori dalla casa di riposo e ricoverata in ospedale, oggi 5) per un totale di 125 persone, ma la giornata di ieri ha portato con sé anche una brutta notizia: il dottor Diego Pintarelli, presidente della rsa Santo Spirito - Fondazione Montel, risultato contagiato martedì al Covid-19, presentando i sintomi tipici del virus, è stato trasferito in ospedale a Rovereto.



Inizialmente era in quarantena a casa sua, ma poi per il peggioramento del quadro respiratorio ha indotto i sanitari a trasportare il dottor Pintarelli in ospedale, dove la situazione può venir meglio gestita e tenuta sotto controllo.



«Ci siamo sentiti pomeriggio con qualche messaggio al telefono -conferma il sindaco Roberto Oss Emer, che ha dato la notizia sulla sua pagina Facebook durante l’aggiornamento quotidiano- e le sue condizioni non sono tali da indurre un ricovero in rianimazione ma in reparto, dopo aver fatto i raggi ai polmoni. Sicuramente potrà venir seguito al meglio ora».



Una professione, quella del dottor Pintarelli, che lo ha esposto fin da subito al rischio di un contagio: sia la professione medica e che quella di presidente della rsa, a contatto quotidianamente con persone malate, nonostante tutte le precauzioni porta con sé l’elevato rischio di contrarre il Covid-19.