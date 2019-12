Al passo del Redebus c'è un ladro seriale, che non esita a spaccare i finestrini delle automobili degli escursionisti in zona, e portare via tutto quello che trova.

L'ultimo episodio nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre: ad una donna di Pergine è bastato lasciare la macchina per qualche decina di minuti in un piazzale a bordo strada, e il malvivente ha spaccato non uno, ma due finestrini, asportando quell oche ha trovato e anche i documenti dell'auto.

La donna ha pubblicato tutto su Facebook, e decine di persone hanno raccontato la stessa sgradevole esperienza. "E' evidente che c'è un ladro seriale in zona" scrivono in molti, convinti anche che si tratti di qualcuno del posto, e che conosce bene la zona, poiché riesce a stare nascosto, a colpire quando non passa nessuno e sparire in pochi minuti.

La zona è molto frequentata sia in estate (è la base di partenza per malga Stramaiolo e dall'altra parte per Costalta), sia in inverno per scialpinisti e ciaspolatori.