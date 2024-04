Scontro a Ton, due persone in ospedale: necessario l’utilizzo delle pinze idrauliche

TON. Due persone, rispettivamente di 21 e 61 anni, sono state trasferite in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente stradale sulla Strada statale 43, nel Comune di Ton. Le due auto, provenienti in direzioni opposte, sono scontrate frontalmente e una si è rovesciata sul fianco dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 in località Ceramica, nei pressi del bivio per Moncovo.



Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, con l'elicottero di soccorso, e i vigili del fuoco volontari di Ton e di Denno, che hanno dovuto usare le pinze idrauliche per liberare uno dei due automobilisti, rimasto incastrato nell'abitacolo.



I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Denno.