Trovata in un ristorante della Val di Non carne scaduta dal 2015

VAL DI NON. Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri, durante i controlli nell’ambito della ristorazione, che sono stati intensificati dopo la scoperta e il sequestro di carne scaduta all’interno di un ristorante del capoluogo trentino, ha portato alla luce ieri, 5 febbraio, un caso simile in una pizzeria della Val di Non. Nel locale, infatti, sono stati trovati cibi scaduti a base di pesce e soprattutto carne. E’ stato quindi posto sotto sequestro un totale di un quintale di merce.



Alcuni alimenti sarebbero scaduti nel 2015, ovvero 9 anni fa, mentre ad altri mancava la tracciabilità prevista per legge.



Al gestore della pizzeria è stata quindi comminata una multa di 2000 euro per omesso autocontrollo e di 1500 euro per mancata tracciabilità.