Trovato morto in albergo a Folgarida: la vittima è un turista lombardo

FOLGARIDA. Un turista lombardo di 68 anni è deceduto per arresto cardiaco all'albergo Chalet degli Angeli in località Malghet Aut di Folgarida. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 6.40. L’intervento del Soccorso alpino per il recupero della salma si è concluso nella prima mattinata di oggi.



La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, ma gli operatori sanitari e il tecnico di elisoccorso, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.



Alcuni operatori della Stazione Val di Sole hanno dunque raggiunto lo Chalet degli Angeli in motoslitta per procedere, dopo il nulla osta delle autorità, alla rimozione della salma che è stata trasportata alla cappella funeraria di Dimaro.