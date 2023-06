Sporminore ha la nuova caserma dei vigili del fuoco: "Struttura fondamentale"

TRENTO. È stata inaugurata ieri, sabato 24 giugno, la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Sporminore, in Trentino. L'opera è stata finanziata dal Fondo unico territoriale della Provincia di Trento, programmato nell'ambito della Comunità della valle di Non e da risorse del Comune di Sporminore.

"Inauguriamo una struttura fondamentale per il supporto alla collettività, perché le necessità di protezione civile ci sono e di fronte ai bisogni occorre agire in modo tempestivo e con gli strumenti adeguati. Ecco perché è compito delle istituzioni garantire al territorio le migliori strutture", ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ha poi fatto riferimento al disastro della Marmolada, ricordando come il prossimo "3 luglio saremo lì per ricordare il dramma che ha strappato 11 vite e recato un infinito dolore ai familiari.

"Oggi è una giornata di festa - ha concluso Fugatti - ma il nostro pensiero va anche ai soccorritori che in quei drammatici momenti intervenirono con competenza e coraggio, mettendo a rischio la propria vita per salvarne altre".

Realizzata con un costo di 1.830.000 euro, compresa la messa in sicurezza con vallo tomo a monte dell'edificio, la caserma ha una superficie complessiva di 500 metri. Offre tutti gli spazi per le diverse necessità di protezione civile (rimessa, uffici, cucina, locali tecnici, castello di manovra, piazzale esterno e la piazzola per l'elicottero), a servizio della comunità e del corpo che conta 25 vigili in servizio, uno onorario e quattro allievi.