Attimi di paura a Tuenno: bimbo di due anni schiacciato dall'auto di famiglia

TRENTO. Attimi di paura ieri sera a Tuenno, in val di Non, dove un bimbo sarebbe stato investito dal pick-up di famiglia.

Erano le 20.30 circa quando è stato chiamato il numero unico dell’emergenza 112. Sul posto sono arrivati l’ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno fatto da supporto all’atterraggio dell’elicottero di Trentino Emergenza.

Il piccolo, che frequenta la scuola materna, era cosciente. Dopo le prime cure è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento: le sue condizioni sarebbero gravi ma fortunatamente il piccolo non è in pericolo di vita. Il quadro clinico risulterebbe stabile.

I soccorritori si sono dovuti occupare anche della madre, colta da malore e accompagnata in ambulanza al pronto soccorso di Cles.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto quando il mezzo era stato appena parcheggiato e la famiglia ne era appena scesa: il pick up si sarebbe mosso schiacciando il bimbo con una ruota.

Per chiarire la dinamica esatta e le cause dell'incidente sono in corso accertamenti a cura dei carabinieri.