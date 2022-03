Ci ha lasciati fra Tiziano Donini, per anni cappellano dell’ospedale di Cles e fondatore della Comunità di accoglienza

CLES. Si è spento nella giornata di oggi, 29 marzo, dopo una lunga malattia Tiziano Donini. Era nato nel 1947 a Molveno. La notizia ha subito fatto il giro di tutto il Trentino, in particolare della Valle di Non. Donini è stato per quasi 20 anni il cappellano dell’ospedale di Cles.



È soprattutto ricordato però come il fondatore la comunità di accoglienza del Convento di Sant’Antonio di Cles. Si è dato anche molto da fare per contrastare la piaga dell’alcolismo in Trentino e contribuito a creare dei club per aiutare chi aveva