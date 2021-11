Violento scontro frontale fra due auto a Caldes: una donna in condizioni gravi

TRENTO. Una donna di 43 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara, in seguito alle ferite riportate in uno scontro frotnale avvenuto oggi, 24 novembre, poco dopo le 17 a Caldes, in val di Sole.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori di Trentino Emergenza, che con il supporto dell'elicottero, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.



Nell'incidente è rimasto ferito, in modo meno serio, anche un uomo di 62 anni.

Al momento non sono noti i dettagli della dinamica del violento scontro.

La donna è stata trasferita in elicottero al Santa Chiara e le sue condizioni sono gravi.