Fiammetta, la pastorella che faceva la DAD con le caprette, ricevuta dal Papa

TRENTO. Il Papa questa mattina ha incontrato in Vaticano Fiammetta, la bimba sarda di 10 anni che seguiva le lezioni in didattica a distanza a 1.000 metri di altitudine, in mezzo ai pascoli della Val di Sole, dove segue il padre che accudisce gli animali.

Fiammetta era accompagnata, nell'incontro con Papa Francesco, dal papà.

Per Fiammetta – che frequenta le scuole a Mezzolombardo – non è la prima volta della ribalta nazionale: da due anni è diventata la mascotte del Cagliari Calcio, che le ha donato anche una maglietta da calcio regolamentare con il suo nome, ed è stata ospite della presentazione della squadra al ritiro in Val di Peio, la scorsa estate.

Cagliari Calcio regala maglia della squadra alla bambina Fiammetta che fa DAD fra le capre in Val di Sole