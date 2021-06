Volete sciare d’estate? A Mezzana arriva la prima pista vicino alla ciclabile, però è di plastica

VAL DI SOLE. Se proprio non riuscite a farne a meno… da sabatopotete sciare. Sulla plastica.

Il 26-27 giugno infatti si inaugura il primo impianto di sci artificiale in Val di Sole, con la partecipazione di un grande campione come Marco Melandri.

Dove? A Mezzana dove sorge lo “Skigarden Val di Sole”: primo progetto in Trentino dove si può sciare, anche in piena estate, senza la neve su due piste in materiale sintetico Neveplast. Il 26-27 giugno ci sarà l'Opening, con la partecipazione di un grande campione come l'ex pilota Marco Melandri e tanti atleti del mondo dello sci. Parte del ricavato sarà devoluto all'associazione GSH che si occupa di sport e disabilità in Val di Sole.

Ci informa un comunicato che «Lo scenario operativo è uno spazio immerso nel verde con una pista per sciatori più esperti e una pista primi passi per chi non ha mai messo gli sci ai piedi. Skigarden offre anche una pista Tubing con curve paraboliche e un fornito snack point per trascorrere giornate di sport, divertimento e relax».

Il progetto nasce in piena emergenza Covid dall'intraprendenza di due professionisti del settore, Matteo Taller e Diego Redolfi, che hanno scommesso su Neveplast per ampliare l'offerta turistica estiva in Val di Sole. «A settembre 2020 io e Diego ci trovavamo in vacanza e abbiamo riflettuto su come impiegare le nostre abilità e la nostra passione per lo sci alpino in un progetto legato al turismo estivo – spiegano i due responsabili - Ci voleva qualcosa di innovativo per l'estate, possibilmente un'anteprima assoluta in Trentino.

Inizialmente abbiamo pensato allo sci d'erba. Idea che abbiamo abbandonato quasi subito perché per praticare lo sci d'erba non si utilizzano gli sci e per noi questa era un dettaglio importante. Neveplast invece era la risposta che cercavamo. L'azienda bergamasca specializzata nella realizzazione di piste da sci sintetiche, ci aveva incuriosito particolarmente dopo la realizzazione della pista sul tetto del termovalorizzatore a Copenaghen».

La prima cosa da fare era trovare una location, un'area verde dove si potesse realizzare la pista da sci. «Una volta individuata abbiamo contattato l'azienda e dopo una settimana dalla prima telefonata io e Diego eravamo già a Bergamo, sci ai piedi, a provare la pista Neveplast in centro città. Il feedback dopo le prime discese è stato subito ottimo. Abbiamo subito capito che questo poteva essere un ottimo strumento non solo per avvicinare le persone allo sci, ma anche un'alternativa per chi durante il tempo libero aveva voglia di fare una sciata divertente anche dopo il lavoro o la scuola».

Punti di forza della location? Li spiegano proprio Taller e Redolfi. «Skigarden Val di Sole si trova a Mezzana, località che vive sul turismo in inverno ma sempre più gettonata in estate. L'area da noi prescelta è immersa in un contesto ambientale molto suggestivo, con il fiume Noce che scorre vicino e facilmente raggiungibile a piedi dai molti alberghi della zona. Uno dei punti di forza della location è proprio l'accessibilità: ci si arriva dalla pista ciclabile che passa proprio davanti al nostro centro oppure in treno da Trento, o per chi vuole arrivare in macchina ci sono molti parcheggi nelle immediate vicinanze.

Chi vuole porta la propria attrezzatura ma per chi non ce l'ha o preferisce arrivare in bici senza ingombri, potrà noleggiare sci e scarponi direttamente da noi.

Aggiungiamo che, da professionisti del settore montagna, il tema della sostenibilità ambientale è per entrambi primario. Abbiamo progettato Ski Garden con l'obiettivo di inserirlo in maniera armonica nel paesaggio naturale circostante.

L'impatto sull'ambiente doveva essere ridotto al minimo e anche per questo abbiamo pensato a Neveplast, un materiale plastico speciale, ecocompatibile, completamente rigenerabile che ha ottenuto la certificazione positiva di impatto ambientale e non contiene sostanze dannose per l'ambiente.

La nostra idea è di aprire Skigarden anche in altre località in Italia, una sorta di franchising. Abbiamo già avuto qualche richiesta, speriamo di darvi presto altre belle novità».