Dramma sfiorato, questa mattina dopo le ore 9, in Val di Non: nella zona di Cles uno smottamento ha invaso con una colata di fango la linea ferroviaria della Trento-Malé. E' stata coinvolta una carrozza del treno diretto a Trento.

Fortunatamente il macchinista è riuscito a rallentare in tempo, e le persone a bordo non sono ferite.

La linea ferroviaria è stata interrotta e i Vigili del fuoco di numerosi Corpi della valle stanno lavorando per togliere il fango.

Interventi si stanno succedendo in tutto il Trentino: oltre sessanta le uscite dei pompieri in tutto il Trentino. I casi più impegnativi a Madonna di Campiglio (ancora chiusa la strada in centro per l'esondazione del rio Patascoss, nessuna persona coinvolta) e su alcuni interventi nei rifugi (Fassa e Rendena soprattutto).