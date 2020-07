Era uscito in cerca di funghi, ma è stato colto da malore ed ha chiesto aiuto ai suoi famigliari, che hanno subito allertato il numero unico di emergenza 112.

Sul posto è stato inviato subito l’elisoccorso, ma per un turista lombardo di 53 anni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimarlo è morto.

Il dramma, vissuto con il cuore in gola a distanza dai parenti dell’escursionista, si è consumato nel primo pomeriggio di ieri in val di Peio, nei pressi di Malga Campo Nestalp. L’uomo, originario di Cesano Maderno, vista la bella giornata, aveva deciso di andare nei boschi in cerca di funghi. Ma durante l’escursione si è sentito male ed ha telefonato ai suoi cari. A quel punto, i famigliari, hanno allertato il numero unico di emergenza 112 e alle 12.45 la macchina dei soccorsi si è messa in moto. Sul posto sono stati inviati una squadra del Soccorso alpino di Peio e l’elisoccorso, con a bordo l’equipe sanitaria e il medico rianimatore. Quando l’uomo è stato trovato sono state avviate subito le manovre per rianimarlo, ma per il 53enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare che recuperare la salma del fungaiolo.

E nel corso della giornata ci sono stati altri due soccorsi in montagna, in questo caso per fortuna con un esito non grave. Il primo intervento, al mattino, è successo nel gruppo del Cimonega, dove un uomo trentino del 1971 è stato investito da una scarica di sassi mentre stava percorrendo un canalone lungo il sentiero 729 che porta verso il passo Palughet. Nella caduta l’escursionista si è procurato botte ed escoriazioni. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata verso le 11 dai compagni di escursione dell’uomo. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso sul luogo dell’incidente. Dopo essere stato stabilizzato il paziente è stato recuperato a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale di Borgo Valsugana. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Primiero del Soccorso Alpino, a disposizione a Fiera di Primiero per dare supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.

Nel pomeriggio, invece, l’elisoccorso, ha recuperato un ragazzo di 12 anni sul passo Rolle, sotto la cima del Cristo Pensante, che nella caduta si è fratturato una gamba. Caricato sull’elicottero, è stato portato all’ospedale di Trento.