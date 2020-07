Si chiamava Andrea Rosetti e viveva a Dimaro, l'uomo di 42 anni, morto questa mattina all'alba, poco prima delle 5, a Mastellina in val di Sole, uscendo di strada con la sua auto e finendo contro il parapetto di un sottopasso pedonale della Trento- Malé.

Rosatti era originario di Forlì, ma da circa vent’anni viveva in Val di Sole.

Era, assieme ad alcuni soci, il fondatore di Ursus Adventures srl, società specializzata nell’organizzare attività sportive in valle.

Aveva una passione travolgente per lo sport e per la natura ed era istruttore di kitesurf, maestro di snowboard, guida e formatore di Mountain Bike.

Di sè Rosetti scrive sul sito per descriversi: «Ho scelto una foto non in posa, perché vedo nell’imprevedibilità della vita la sua essenza più profonda.