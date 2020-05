Un sorriso importante, di quelli in grado a sua volta di innescare i sorrisi più belli - quelli dei bambini - si è spento nei giorni scorsi a Livo. La maestra di asilo Antonella Maninfior ha dovuto alzare bandiera bianca contro il male che l’aveva messa nel mirino. «Un brutto male - scrivono le amiche Rosaria e Monica - che ha interrotto troppo presto il tuo cammino, una malattia che a Livo si è già portata via prematuramente Tiziana e Nadia. Ci rimangono i tanti ricordi delle giornate trascorse insieme. Eri sempre disponibile ad aiutarci nelle attività che ti proponevamo: mostre, concerti, estate insieme con i bambini? con Corrado non mancavi mai. Sempre con il sorriso e l’ottimismo delle persone buone. Nel salutarti vogliamo dirti “grazie di tutto”. Noi non ti dimenticheremo».

Anche tutte le colleghe maestre della scuola dell’infanzia «Battito d’ali» hanno voluto esprimere con dolore e nostalgia il vuoto lasciato da Antonella, «anche come amica e mamma e ricordandoti a scuola nella stanza della nanna mentre leggevi una storia per addormentare i bambini dolcemente. Sempre pronta a spenderti anche di fronte alla complessità del lavoro, occupandoti di tutto e subito, indaffarata a curare l’orto, a fare la spesa in sella alla tua bicicletta. Sempre sorridente, premurosa e gentile hai curato relazioni virtuose con adulti e bambini».

Le colleghe ricordano la positività e la tenacia con cui Antonella ha affrontato la malattia: «Seppur malata e fuori servizio passavi a scuola per salutare e chiedere come andava, E noi, grandi e piccini, da un angolo del giardino sbirciavamo verso il tuo poggiolo per poterti salutare. Così rimani nei nostri cuori e nella nostra mente. Un abbraccio forte».