Paura in valle dei Laghi: incidente tra auto e trattore nella zona di Vezzano

VEZZANO. Uscita notturna, ieri, sabato 20 aprile, per i vigili del fuoco di Vezzano. “La scorsa notte alle 23.15 – scrivono questi ultimi sul loro profilo Facebook – siamo stati allertati dalla nostra centrale per un incidente stradale auto-trattore. Arrivati sul posto il mezzo agricolo si presentava ribaltato, per questo abbiamo richiesto l'intervento dell’autogrù del corpo permanente di Trento”.



”Sul posto – proseguono – sono intervenuti anche: il corpo di Padergnone, Trentino Emergenza, i carabinieri e il servizio gestione strade”. Non risultano esserci stati feriti.