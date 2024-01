Inaugurato il nuovo parcheggio alla stazione di Mezzocorona, gratis per 10 minuti, poi 1,50 euro all’ora

MEZZOCORONA. E’ stato inaugurato oggi dal Sindaco di Mezzocorona il parcheggio della stazione ferroviaria gestito da FS Park, società del Polo Urbano e gestore unico della sosta per il Gruppo FS Italiane.

L’hub, aperto tutti i giorni 24 ore su 24, può ospitare fino a 53 auto e prevede anche la funzione kiss&ride, con i primi 10 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

Il parcheggio, con ingresso da Piazza Trento e collegamento pedonale diretto con la stazione, è un’area pensata per rendere fruibile ogni tipo di sosta: uno stallo “rosa” è riservato per le donne in stato di gravidanza o neomamme, mentre, esternamente sul piazzale di stazione, due stalli “blu” sono riservati ai passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, è presente l’accesso a controllo automatizzato con impianto di videosorveglianza dell’intera area e l’assistenza ai clienti in tempo reale da remoto.

L’investimento messo in campo da FS Park, di circa 280.000 euro, ha riguardato anche l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto di illuminazione a basso consumo energetico, l’incremento delle superfici permeabili dell'area e la realizzazione della recinzione di protezione.

La realizzazione del nuovo parcheggio di Mezzocorona si inserisce fra gli obiettivi del Gruppo FS Italiane per il miglioramento dell’accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio modale.

Il piano tariffario predisposto incentiverà l’integrazione con gli altri servizi di mobilità sostenibile e prevede un costo di 1.50 € all’ora, con un massimo giornaliero di 7 € per la sosta breve con delle soluzioni di abbonamenti mensile del costo di 65 €, che verrà ridotto a 55 € ai possessori di abbonamento ferroviario.

Il sindaco di Mezzocorona Mattia Hauser però è contentissimo, ma si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Su Facebook già ieri aveva commentato: «A.A.A. pendolari informasi… Apertura parcheggio sud stazione FS di Mezzocorona, domani 30/01/24 ore 14.30. Premesso che il Comune di Mezzocorona non ha NESSUNA competenza diretta sulla stazione FS del paese, così come nessuna proprietà nei pressi della stessa, domani sarà comunque una giornata importante. Verrà infatti riaperto il parcheggio a sud della stazione FS.

Come Amministrazione Comunale, siamo orgogliosi del risultato raggiunto e lo siamo per più motivi. Innanzitutto perché abbiamo lottato affinché da “centro logistico”, così come stava diventando, tornerà parcheggio aperto al pubblico dopo anni di chiusura. In secondo luogo perché abbiamo ottenuto che il prezzo dello stesso sia il più contenuto possibile, con i primi 10 minuti gratis funzionali al “kiss&ride”. Inoltre perché, questi nuovi 53 posti vanno ad aggiungersi agli altri 90 posti auto (di cui più della metà riservati gratuitamente ai pendolari con abbonamento di Trentino Trasporti ) che abbiamo fortemente voluto e fatto mettere a disposizione di chi utilizza i mezzi pubblici.

Ed ancora perché, grazie all’accordo con Trentino Trasporti ( sempre disponibili e attenti alle esigenza del territorio ), andremo a realizzare altri 20 posti auto completamente a carico delle casse Comunali, solo in funzione dei pendolari.

Insieme a quelli già esistenti quindi, arriveremo ad oltre 160 stalli ufficiali a disposizione, pochi secondo i tanti pendolari che arrivano a Mezzocorona, tantissimi in rapporto alla popolazione ed alla dimensione della nostra borgata.

Chiudo invitando i residenti di Mezzocorona a recarsi presso la stazione a piedi, lasciando così i posti disponibili a chi viene da fuori paese.

Così come invito questi ultimi a fare riferimento alle Ferrovie dello Stato per ogni eventuale esigenza e/o lamentela. Come Comune non possiamo fare più di quanto fatto».