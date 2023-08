Francesca Ferrarol è campionessa mondiale di reining, disciplina americana che da oggi parla trentino

TERRE D'ADIGE. Francesca Ferrarol (nella foto), classe 2003, residente a Terre d'Adige, occhi dolci e carattere tenace, ha rappresentato l'Italia e il territorio trentino in una disciplina per eccellenza tutta americana, dimostrando che da oggi il "reining" è degli italiani.



Fra i convocati nella rappresentativa azzurra, composta da 8 atleti, Francesca Ferrarol ha vinto la medaglia d'oro mondiale nella disciplina del reining. Tradotto significa "lavorare di redini": trae le sue origini dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy che utilizzavano i cavalli per radunare e contenere le mandrie di bovini. La disciplina richiede grande abilità nel guidare il cavallo nelle varie manovre (cambi di galoppo, rotazioni, eccetera).



Grazie ai risultati raggiunti dai giovani talenti, la squadra Italiana ha ottenuto in classifica generale un meritatissimo quarto posto. Sicuramente un inaspettato risultato agonistico che premia l'impegno profuso dall’Associazione italiana quarter horse, che con il proprio team under 20 ha partecipato alla competizione mondiale di equitazione di monta americana Youth World Cup 2023 a Bryan - College Station in Texas.



La competizione iridata si svolge ogni due anni con la partecipazione dei migliori atleti della disciplina, provenienti da numerosi Paesi del mondo.Per Francesca Ferrarol i giorni del mondiale sono stati davvero indimenticabili non solo per i risultati raggiunti ma soprattutto per l'esperienza vissuta. La stanchezza, il caldo e la fatica sono stati ripagati dallo spirito di squadra che si è creato all'interno del team Italia e dall'onore di aver rappresentato il proprio Paese nella competizione mondiale.