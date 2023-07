Zambana, cacciatore vola dall'altana e ruzzola sul pendio

TRENTO. Un cacciatore trentino nato nel 1964 è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere caduto da una altezza di circa 10 metri dal capanno di caccia costruito su un albero ed essere ruzzolato per oltre dieci metri lungo il pendio, nel bosco a monte dell'abitato di Zambana Vecchia.

L'uomo era da solo e l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 10 di oggi, sabato, da un amico che lo stava cercando poiché non era rientrato a casa e che lo ha trovato a terra, cosciente, ma in forte difficoltà per le ferite riportate dopo la caduta dall'altana.