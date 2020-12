Nottata di paura e grande lavoro per i vigili del fuoco della valle di Cembra impegnati ieri sera nello spegnimento di un vasto incendio che si è sviluppato in un sottotetto di una casa a Ville di Giovo, in via Lavat 6. Si tratta della zona del nucleo storico, "al Vesin", proprio di fronte al castello della Rosa e sulla strada provinciale. Nel giro di pochi minuti le fiamme si sono propagate ad altre due case adiacenti.

L’allarme è scattato intorno alle 20,30 quando inizialmente si è levata in cielo una colonna di fumo e poi sono arrivate le fiamme che alte parecchi metri erano visibili a grande distanza.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Giovo insieme ai corpi di Cembra Lisignago, Lavis e anche ai permanenti di Trento con l’autoscala e altri mezzi di supporto. L’area è stata isolata, le persone fatte allontanare per consentire le operazioni di spegnimento che a notte fonda erano ancora in corso. Decine gli uomini impegnati in un’operazione decisamente complicata a causa della vastità dell’incendio e della sua furia.

Alto il pericolo di crolli e la possibilità che l’incendio potesse propagarsi anche ad altre abitazioni vicine anche se fortunatamente il nucleo di case è abbastanza isolato.

Oggi si cercherà di capire l’origine del rogo che dai primi accertamenti sembra legato al surriscaldamento di una canna fumaria. Ingenti i danni alla struttura.

Quattro famiglie sono state evacuate già da ieri sera, e hanno trovato ospitalità da parenti, in attesa di capire come e quando si potrà rientrare.

