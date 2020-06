Stava percorrendo in discesa sulla mtb la pista verso la frazione di Santel, nei pressi di Fai della Paganella, quando è finito in un canale, rotolando per una cinquantina di metri.

Si tratta di un ciclista trentino di 26 anni, che nell'impatto ha riportato un trauma cranico ed è stato soccorso con l'elicottero e quindi ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'incidente, spiega una nota del soccorso alpino, è avvenuto tra il rifugio Meriz e la frazione Santel. «Il biker - si legge - stava percorrendo in discesa il percorso 809 "Malghette Trail". La chiamata al Numero Unico 112 è arrivata verso le 12.15.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento della guardia attiva di Fai della Paganella che ha raggiunto l'infortunato, cosciente, e lo ha stabilizzato e imbarellato.

Considerata la dinamica importante dell'incidente è stato fatto intervenire anche l'elicottero, il quale ha recuperato il biker a bordo tramite il verricello e lo ha trasportato all'ospedale di Trento.

Verso le 11, sulla pista "Blade runner" del Paganella Dolomiti Bike Park, un altro biker è stato soccorso per un sospetto trauma alla spalla dopo una caduta con la bici. Sul posto la guardia attiva di Molveno del Soccorso alpino, gli operatori della stazione di Molveno e l'ambulanza. L'infortunato è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento».