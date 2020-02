Schianto nella notte in Rotaliana, a Mezzolombardo. In un violento scontro frontale tra due automobili, avvenuto intorno alle 23.15, ben sei persone sono rimaste ferite, tre di queste in modo serio.

Si tratta di cinque ragazze e un ragazzo, tutti di età compresa tra i 22 e i 25 anni.

Per ore, sul posto, hanno lavorato, con grande schieramento di forze, i soccorritori: oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, chiamati agli straordinari per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle due auto, sono arrivate cinque ambulanze, un'auto medica e l'elicottero con l'équipe di rianimazione a bordo.

Dei sei feriti, tre sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento e tre al pronto soccorso dell'ospedale di Rovereto.

(Foto Alvise Brugnera)