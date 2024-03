Nevica a Campiglio, minivan slitta contro il  furgone dei pompieri, sei feriti trasportati in ospedale

CAMPIGLIO. Fortunatamente i feriti non sono in gravi condizioni, ma l’intervento ha richiesto quattro ambulanze e l’elicottero dell’elisoccorso da Trento.

Le sei persone, in età compresa tra i 55 e i 61 anni, sono state trasferite all'ospedale di Tione per un incidente stradale avvenuto, poco prima di mezzogiorno, poco sopra Campo Carlo Magno, in Trentino.

Nell'incidente, sono rimasti coinvolti due mezzi (tra cui un furgoncino dei vigili del fuoco), scontratisi frontalmente: il minivan che trasportava i turisti, infatti, è slittato sulla strada innevata e si è schiantato contro il mezzo di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari, con quattro ambulanze e un'autosanitaria, e i vigili del fuoco volontari di Madonna di Campiglio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della stazione di Madonna di Campiglio.

FOTO Vigili del Fuoco volontari di Madonna di Campiglio