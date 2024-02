Resta sotto una valanga mentre sale verso Cima Serodoli, scialpinista miracolata

MADONNA DI CAMPIGLIO. Travolta da una valanga, miracolata una scialpinista lombarda. È successo ieri, sabato 10 febbraio. La donna faceva parte di un gruppo proveniente dalla Lombardia. Mentre erano impegnati nella salita verso Cima Serodoli, sono transitati probabilmente in una zona di accumuli nevosi importanti ed instabili. Una valanga ha travolto una delle componenti del gruppo, gli altri sono riusciti ad allontanarsi. La notizia è stata resa nota oggi dal Soccorso alpino.



La scialpinista ha riportato un trauma agli arti inferiori, illesi i compagni. Sono stati soccorsi via terra da una squadra della Stazione del Soccorso alpino di Madonna di Campiglio, in quanto l'equipe di elicottero era impossibilitata al decollo, a causa del maltempo.