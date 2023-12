Auto fuori strada nella notte a Carisolo: ferita una ragazza

TRENTO. Grave incidente stradale nella notte a Carisolo. Secondo le prime informazioni sono due le persone coinvolte, una è stata ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento. Poco dopo le 5 del mattino di oggi, sabato 9 dicembre, una vettura è uscita di strada finendo nel bosco sottostante.

Sul posto è intervenuto anche l'elicottero di Trentino Emergenza, con il supporto a terra di un'ambulanza e dall'auto medica. Presenti anche i vigili del fuoco volontari della zona, che hanno operato per il recupero delle persone. Stando a quanto si apprende al momento, è stata ricoverata in codice rosso una ragazza di trent'anni, mentre un diciannovenne avrebbe riportato conseguenze leggere e non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale.

[foto riguardante un'altra operazione in zona, tratta dall'archivio Fb 2021 dei vigili del fuoco di Carisolo]