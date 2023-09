La terra ha tremato nel basso Trentino, epicentro vicino a Bondone

BONDONE. Allarme terremoto, ieri sera, 13 settembre, nel basso Trentino. L'Istituto nazionale di geofisica certifica che si è verificato un terremoto di magnitudo 2.4 nella zona di Bondone (Trento), alle 22:10:41 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 45.8120, 10.5210, a una profondità di dieci km. La scossa è stato localizzata dalla Sala sismica Ingv-Roma.

In Trentino, sui social ieri sera in molti hanno segnalato di aver avvertito l'evento, specialmente nell Giudicarie, nella zona vicina al lago d'Idro e in valle di Ledro. Non risultano danni segnalati né alle persone né alle cose.

L'epicentro, come spiega l'Ingv, è stato individuato a tre chilometri da Bondone, paese situato sulla sponda settentrionale del lago d'Idro, vicino a Ponte Caffaro

IL LUOGO