Tione: mostra le parti intime a due ragazze quattordicenni, un uomo denunciato

TIONE. Un uomo è stato denunciato dalla Polizia locale delle Giudicarie per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo - informa una nota - avrebbe mostrato le parti intime a due ragazze quattordicenni nei pressi del centro sportivo di Sesena, tra i Comuni di Tione di Trento e Tre Ville, in Trentino, Secondo le ricostruzioni, la settimana scorsa l'uomo, residente in un Comune limitrofo, avrebbe avvicinato le due ragazzine mostrando e toccandosi le parti intime.



Un artigiano del posto, in transito sulla provinciale, ha notato la scena ed è intervenuto in difesa delle ragazze, contattando un operatore della polizia locale che, pur non in servizio, si è portato sul posto per i primi accertamenti.



Gli agenti della polizia locale sono risaliti al presunto responsabile grazie alla collaborazione di un cittadino e alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.