Tenta una rapina alle Poste di Pinzolo: arrestato

TRENTO. Tentativo di rapina ieri mattina a Pinzolo: un uomo ha fatto irruzione a volto scoperto alle Poste, minacciando i dipendenti e chiedendo che gli consegnassero del denaro.

L'allarme, nella sede di via San Lorenzo, è scattato attorno alle 10.

Il rapinatore ha dato l'impressione di non essere molto determinato e il suo tentativo è naufragato ben presto: quando ha capito che non avrebbe potuto ottenere i soldi è scappato.

Poco dopo è stato fermato dai carabinieri, è un 60enne del posto ma residente in un'altra zona del Trentino.

Il malvivente non aveva in mano alcuna arma, ma non era possibile escludere che potesse averla, nascosta oltre la visuale dei dipendenti.

Già noto alle forze dell’ordine è stato individuato mentre a piedi si aggirava poco lontano da via San Lorenzo, forse in attesa di un pullman del servizio extraurbano con il quale è solito muoversi e con cui aveva raggiunto Pinzolo.

