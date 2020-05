Has fatto tutto da sola, la donna di 50 anni che ieri con la sua auto ha sbandato a Lodrone di Storo, davanti al bar Bice, ed è poi finita ruote all'aria nel piazzale della chiesa dopo aver divelto una fila di pilastri di pietra.

Soccorsa e portata in ospedale a Trento in elicottero, la donna ha riportato traumi gravi, ma non è per fortuna in pericolo di vita.