Da Milano in Trentino, nelle Giudicarie, per andare a trovare degli amici.



È questo il caso più eclatante emerso dai controlli effettuati dalla polizia locale delle Giudicarie relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti per contenere il rischio di contagio da Coronavirus.



Il numero delle persone sanzionate per l’inosservanza di questi provvedimenti negli ultimi giorni non è elevato, fa sapere la polizia.



Uno dei casi più eclatanti è avvenuto a Comano Terme dove un uomo, partito dalla provincia di Milano, è stato intercettato mentre senza alcun motivo valido si recava da conoscenti in Giudicarie Esteriori.



Proseguono anche i controlli sulle persone sottoposte alla quarantena obbligatoria, due persone, un artigiano ed un pensionato, sono stati identificati negli ultimi giorni, rispettivamente nel Bleggio e nella Busa di Tione, mentre erano lontani dall’abitazione non ottemperando ai provvedimenti dell’Autorità sanitaria.