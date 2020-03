Violento schianto ieri nel tardo pomeriggio lungo la strada della Val Rendena, nel tratto che da Tione porta verso Porte di Rendena.



Una Volkswagen Tiguan con a bordo un uomo alla guida con la figlia di 11 anni stava procedendo in discesa, in direzione di Tione, quando ha perso il controllo ed è andata a centrare lo spigolo del muro a lato strada; nell’impatto il veicolo si è girato di 180 gradi accasciandosi su un fianco.



Immediati i soccorsi da parte di Trentino Emergenza ma alla fine non c’è stato trasferimento all’ospedale perché la ragazzina ha rifiutato il trasporto. Per ripristinare la sede stradale sono intervenuti i volontari dei Vigili del Fuoco.