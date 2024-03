Padiglione olimpico a Predazzo, quattro offerte per l'appalto, e due sono trentine

PREDAZZO. Prima seduta di gara per il lotto 1 del Villaggio. Sono quattro le offerte presentate per la realizzazione del “Nuovo padiglione” che corrisponde al lotto 1 del Villaggio olimpico e paralimpico presso la Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo. Si tratta di uno degli interventi sugli impianti sportivi e le strutture di accoglienza con i quali il Trentino si prepara ai Giochi invernali 2026. L’importo complessivo a base d’asta ammonta a 17.982.928,47 euro. Le proposte degli operatori economici sono state acquisite nella prima seduta di gara presso gli uffici dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. La riunione è stata quindi sospesa per consentire alla commissione che verrà appositamente nominata di valutare la parte tecnica delle offerte.

Questi gli operatori che partecipano alla gara con le relative proposte:

- costituendo RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese): GI.DO.GI Srl mandataria, GC Appalti srl e Circi spa mandanti, L’Aquila;

- costituendo RTI: Mak Costruzioni srl (Lavis - TN) mandataria, X-Lam Dolomiti spa (Castel Ivano TN) e Sovecar srl di Trento mandanti;

- Manelli spa di Bari;

- costituendo RTI: Martinelli e Benoni srl (Ronzo-Chienis TN) mandataria e CIPIEMME srl di Bovisio Masciago (Monza-Brianza) mandante.

Descrizione dell’opera: “XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DEL 2026: REALIZZAZIONE VILLAGGIO OLIMPICO E PARALIMPICO PRESSO LA SCUOLA ALPINA DI PREDAZZO – NUOVO PADIGLIONE "OLIMPICO" UF1 - LOTTO 1”

Luogo di esecuzione dei lavori: Predazzo. Termine di esecuzione dei lavori: 439 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. RUP: ing. Marco Gelmini